Умер идеолог создания единой европейской валюты евро

Канадский экономист и лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Софию Джонсон, заместителя директора программы экономических исследований Колумбийского университета, где Манделл занимал должность почетного профессора.
Манделл является создателем теории «оптимальной валютной зоны», положения которой были использованы для формирования единого валютного пространства Европейского союза. В 1999 году он был удостоен Нобелевской премии по экономике.
Манделл был сторонником идеи открытых рынков, свободной торговли и ограниченного участия государства в экономике. Его идеи использовал в своей экономической политике президент США Рональд Рейган.
Как указывает Bloomberg, ученый за время своей карьеры консультировал ООН, Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также правительства США, Канады, Китая и стран Латинской Америки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016