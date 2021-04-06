Умер идеолог создания единой европейской валюты евро

Канадский экономист и лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Софию Джонсон, заместителя директора программы экономических исследований Колумбийского университета, где Манделл занимал должность почетного профессора.

Манделл является создателем теории «оптимальной валютной зоны», положения которой были использованы для формирования единого валютного пространства Европейского союза. В 1999 году он был удостоен Нобелевской премии по экономике.

Манделл был сторонником идеи открытых рынков, свободной торговли и ограниченного участия государства в экономике. Его идеи использовал в своей экономической политике президент США Рональд Рейган.

Как указывает Bloomberg, ученый за время своей карьеры консультировал ООН, Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также правительства США, Канады, Китая и стран Латинской Америки.