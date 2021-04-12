ВОЗ еще не знает, что будет, если смешать вакцины разных производителей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает примеры использования двух различных вакцин для прививки от коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

«В мире проводятся исследования, есть люди, которые получают дозы вакцин двух различных производителей, — отметила она. — И мы изучаем результаты этих исследований». В частности, отметила эксперт, в Великобритании изучается возможность совместного использования препаратов американской компании Pfizer и британско-шведской компании AstraZeneca.

«Такие данные были бы крайне ценными, — подчеркнула О’Брайен. — Но пока у ВОЗ нет конкретной информации относительно смешивания».

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что люди младше 55 лет, сделавшие первую прививку препаратом AstraZeneca, смогут получить вторую прививку другой вакциной.