Количество заболевших коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд

Заболеваемость COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, смертность от этого заболевания — четвертую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев и четвертую неделю подряд — рост смертности», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что COVID-19 не является обычным гриппом, и эксперты еще не знают долгосрочных последствий вируса для организма человека, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.