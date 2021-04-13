Российский оппозиционер Навальный подал в суд на колонию за отказ выдать ему Коран

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что подал в суд на исправительную колонию в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». Оппозиционер пожаловался, что ему не отдают привезенные им книги, в том числе Коран. Руководство колонии утверждает, что все книги надо проверять на экстремизм. В какой суд подано заявление, политик не уточнил.

По словам Навального, на проверки книг у ИК-2 уходит по три месяца. Его доставили в колонию в середине марта. В течение месяца политику не выдали ни одной привезенной им книги, написал политик в Instagram. В заявлении на имя начальника колонии оппозиционер пожаловался, что неоднократно просил выдать принадлежащий ему Коран.

«В этом случае вопрос касается не только чтения, но и права на вероисповедание. Однако каждый раз меня устно и письменно информировали, что все без исключения книги должны пройти проверку на экстремизм, что занимает в ИК-2 по три месяца. Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм. Как это выглядит вообще?» — говорится в заявлении, фото которого опубликовал политик. По его мнению, «такая практика не только незаконна и абсурдна, но и оскорбительна не только верящему, но и любому образованному человеку».

В 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить.

2 февраля 2021 года районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный якобы из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В колонии у него начались проблемы со здоровьем: он жаловался на боли в спине, врачи нашли у него две грыжи. Из-за недопуска к нему врача политик с 31 марта объявил голодовку. Его сторонники утверждают, что Навальному угрожают принудительным кормлением.