Войти
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
позиция
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
Россия работает над отказом от западных платежных систем
соседи
Россия работает над отказом от западных платежных систем

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Российский оппозиционер Навальный подал в суд на колонию за отказ выдать ему Коран

272
Российский оппозиционер Навальный подал в суд на колонию за отказ выдать ему Коран

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что подал в суд на исправительную колонию в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». Оппозиционер пожаловался, что ему не отдают привезенные им книги, в том числе Коран. Руководство колонии утверждает, что все книги надо проверять на экстремизм. В какой суд подано заявление, политик не уточнил.

По словам Навального, на проверки книг у ИК-2 уходит по три месяца. Его доставили в колонию в середине марта. В течение месяца политику не выдали ни одной привезенной им книги, написал политик в Instagram. В заявлении на имя начальника колонии оппозиционер пожаловался, что неоднократно просил выдать принадлежащий ему Коран.

«В этом случае вопрос касается не только чтения, но и права на вероисповедание. Однако каждый раз меня устно и письменно информировали, что все без исключения книги должны пройти проверку на экстремизм, что занимает в ИК-2 по три месяца. Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм. Как это выглядит вообще?» — говорится в заявлении, фото которого опубликовал политик. По его мнению, «такая практика не только незаконна и абсурдна, но и оскорбительна не только верящему, но и любому образованному человеку».

В 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить.

Читайте также: В США приостанавливают вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson

2 февраля 2021 года районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный якобы из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В колонии у него начались проблемы со здоровьем: он жаловался на боли в спине, врачи нашли у него две грыжи. Из-за недопуска к нему врача политик с 31 марта объявил голодовку. Его сторонники утверждают, что Навальному угрожают принудительным кормлением.

Алексей Навальный, Коран
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016