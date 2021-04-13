В США приостанавливают вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson «из соображений предосторожности».
«Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», — объявило FDA в заявлении в Twitter.
Газета New York Times со ссылкой на официальные лица сообщает, что случаи образования тромбов после вакцинации препаратом J&J были выявлены у шести женщин, в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина скончалась, еще одна была госпитализирована в критическом состоянии. Согласно данным CDC, вакцину компании Johnson & Johnson получили около 7 миллионов граждан США.
Ранее сообщалось, что регуляторы США обеспокоены случаями образования тромбов после вакцинации данным препаратом.
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА также начало изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.
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