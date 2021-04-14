В киевских больницах заняты более 70% COVID-коек

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что заполненность COVID-коек в коммунальных медицинских учреждениях Киева составляет 71%. За прошедшие сутки были госпитализированы 225 киевлян с диагнозом COVID-19.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

По словам градоначальника, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом COVID-19. А также 311 больных — с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 536 человек.

«Не уменьшается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациенты — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ — 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня — почти 71 процент», — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что сложнее стало течение болезни у детей. По словам мэра, в стационарах медучреждений увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше.

Напомним, местная власть Киева решила продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Кличко заявил, что иначе медицинская система не справится с таким количеством больных.