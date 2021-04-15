Под санкции США попал следственный изолятор в Симферополе и ряд новостных сайтов

Министерство финансов США внесло в санкционный список по Крыму следственный изолятор № 1 города Симферополя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Условия содержания в этом СИЗО названы чудовищными.

«Печально знаменитая тюрьма известна жестокими злоупотреблениями, распространением инфекционных заболеваний, плохими и бесчеловечными условиями содержания и неадекватной медицинской помощью. Известно, что заключенные мерзнут, голодают, страдают от паразитов и содержатся в плохо проветриваемых, антисанитарных камерах», — так Минфин США охарактеризовал это место.

По информации ведомства, в этой переполненной тюрьме содержатся те, кто задержан по политическим мотивированным уголовным обвинениям, а также крымские татары и другие украинцы.

Кроме того, Минфин США внес в санкционный список четыре новостных сайта, обвинив их в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и СВР. Санкции введены против сайтов SouthFront, NewsFront, портала «Фонд стратегической культуры» и агентства «Инфорос».

«Российские спецслужбы, а именно Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ) и Служба внешней разведки (СВР), играют важнейшую роль в распространении российской дезинформации в Интернете. ФСБ, ГРУ и СВР управляют сетью сайтов, которые скрывают свое российское происхождение, чтобы привлечь западную аудиторию. Средства массовой информации, управляемые российскими спецслужбами, фокусируются на спорных вопросах в Соединенных Штатах, очерняют американских политических деятелей и распространяют ложную и вводящую в заблуждение информацию», — утверждают в Минфине.

Там отметили, что SouthFront получает задания от ФСБ, после президентских выборов 2020 года он стремился внушить американским гражданам, что имели место фальсификации. NewsFront в Минфине охарактеризовали как «крымское дезинформационно-пропагандистское издание», также работающее с ФСБ. Кроме того, этот сайт распространял ложную информацию о вакцине против COVID-19.

«Фонд стратегической культуры» в материале назван «зарегистрированным в России онлайн-журналом, которым руководит СВР». Издание также тесно связано с Министерством иностранных дел России и создает ложные и необоснованные нарративы в отношении американских чиновников, причастных к президентским выборам 2020 года в США. Фонд публикует сторонников теории заговора, предоставляя им более широкую платформу для распространения дезинформации, одновременно пытаясь скрыть российское происхождение журнала, чтобы читатели могли с большей вероятностью доверять источнику, считают в Минфине.

Основанием для внесения в список Информационного агентства «Инфорос» названо то, что оно находится под управлением подразделения ГРУ и использует сеть сайтов для распространения ложных конспирологических рассказов и дезинформации.

Указ о новых санкциях против России администрация Джо Байдена опубликовала 15 апреля. В сообщении на сайте президента США введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США». Под санкции попали также операции с российским госдолгом.