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Навального переведут из колонии в спецбольницу

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Навального переведут из колонии в спецбольницу

Осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание во Владимирской области, переводят из колонии в областную больницу для осужденных, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

«В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — сообщили во ФСИН.

Стационар, куда направляют Навального, расположен на территории исправительной колонии строго режима № 3. ИК-3 расположена недалеко от центра Владимира. Колония ИК-2 «Покров», куда в начале февраля после вынесения решения суда был доставлен Навальный, находится примерно в 80 км от Владимира.

Вскоре после того, как Навального доставили в колонию для отбытия наказания, его защита заявила о возникших у оппозиционера проблемах со здоровьем. Его адвокат Ольга Михайлова заявила, что у оппозиционера развивается болезнь позвоночника. Позже в Instagram Навального было опубликовано его послание, в котором говорилось, что он «потерял чувствительность» в ноге.

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Оппозиционер заявил, что администрация колонии не допускает к нему врачей и не оказывает должную медицинскую помощь и объявил голодовку, которая продолжается уже почти три недели. 16 апреля оппозиционер сообщил, что в колонии угрожают назначить ему принудительное кормление. Навальный также жаловался на то, что его постоянно будят по ночам, снимают на камеру, а охранник вслух объясняет это тем, что он «склонен к побегу».

Во ФСИН в ответ на претензии Навального и его адвокатов заявляли, что состояние оппозиционера удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».

Алексей Навальный
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