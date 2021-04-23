Кравчук назвал условие встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе только в нейтральной стране, не в России, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
«Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», — заявил Кравчук в эфире «4 канала».
По его мнению, такой страной «может стать Финляндия или Швейцария».
Как сообщалось, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке, предложив ему встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
В ответе Зеленскому 22 апреля Путин сообщил, что готов обсудить в Москве двусторонние отношения России и Украины, а для урегулирования проблем Донбасса посоветовал президенту Украины встретиться с главами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
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