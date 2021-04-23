Навальный решил прекратить голодовку

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что начал выходить из голодовки по совету врачей. Он также назвал аргументом присоединение других людей к голодовке. С момента объявления голодовки прошло 24 дня.
Накануне глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что 20 апреля Алексея Навального посетили гражданские врачи. Они заявили, что политик должен прекратить голодовку, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. «Скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания«,— написал политик в Instagram.
«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее», — говорится в аккаунте Навального.
Он уточнил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, кроме того, ему делают исследования и анализы, а также отдают результаты и заключения.
С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров. В понедельник стало известно, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание.
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