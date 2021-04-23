Сегодня не будет заседания СНБО

Заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 23 апреля, не будет, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник из Офиса президента Украины.
«Сегодня заседания не будет», — сообщил источник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
О причинах отмены заседания СНБО не сообщается.
На предыдущем заседании 15 апреля СНБО рассмотрел вопрос введения персональных санкций против 13 граждан, а также 95 компаний сроком на 3 года.
СНБО поручил Кабинету министров обеспечить подготовку и представление президенту Украины законопроекта о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
22 апреля президент Украины Владимир Зеленский указом № 169/2021 утвердил решение СНБО от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний.
Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.
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