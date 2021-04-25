Сегодня ночью вручат премию «Оскар»

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе в 93-й раз пройдет вручение премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии коронавируса привычный формат церемонии сильно изменился. Основное действие пройдет не в привычном кинотеатре «Долби», а в здании вокзала Union Station. Гостей будет меньше, но зрелище, как обещают создатели, должно понравиться зрителям — не будет официоза и включений по надоевшему за время карантина зуму. Постановщик церемонии — режиссер и обладатель «Оскара» Стивен Содерберг.

93-я церемония «Оскар» пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. В 1:30 по киевскому времени начнется первая часть мероприятия — условно она названа красной ковровой дорожкой, однако в этом году, вероятно, она будет выглядеть совсем по-другому; в 3:00 начнется сама церемония вручения наград.

В главной категории «Лучший фильм» номинированы:

«Минари» Ли Айзека Чана — фильм о корейских мигрантах, приехавших в США и ставших фермерами;

«Девушка, подающая надежды» Эмералд Феннел — триллер о девушке, которая мстит мужчинам за смерть своей подруги;

«Манк» Дэвида Финчера — картина о сценаристе «Гражданина Кейна» Германе Манкевиче;

«Отец» Флориана Зеллера — драма об отношениях дочери и отца, страдающего деменцией;

«Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина — судебная драма о процессе, на котором активистов обвинили в организации беспорядков;

«Земля кочевников» Хлои Чжао — роуд-муви об американке, которая после смерти мужа решает жить в дороге;

«Звук металла» Дариуса Мардера — о барабанщике, потерявшем способность слышать;

«Иуда и черный мессия» Шаки Кинга — криминальная драма о движении «Черные пантеры».

«Лучшая режиссура»: Дэвид Финчер за «Манка», Ли Айзек Чун за «Минари», Хлоя Чжао за «Землю кочевников», Эмиралд Феннел за «Девушку, подающую надежды» и Томас Винтерберг за фильм «Еще по одной».

«Лучшая женская роль»: Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

«Лучшая мужская роль»: Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари») и Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза») посмертно.

«Лучшая мужская роль второго плана»: Дэниэл Калуя (Иуда и черный мессия), Лесли Одом мл. (Одна ночь в Майами), Саша Барон Коэн (Суд над чикагской семеркой), Лакит Стэнфилд (Иуда и черный мессия), Пол Раджи —(Звук металла).

«Лучшая женская роль второго плана»: Аманда Сайфред (Манк), Мария Бакалова (Борат 2), Юн Ё Джон (Минари), Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли), Оливия Колман (Отец).

Главный фаворит этого года — фильм «Земля кочевников» Хлои Чжао. Высока вероятность, что главный «Оскар» получит именно он, как и награду за режиссуру. Награду за лучшую мужскую роль могут посмертно вручить актеру Чедвику Боузману. Насчет женской номинации сохраняется интрига.