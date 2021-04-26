СМИ сообщили о планах Минфина разместить восьмилетние евробонды

Украина планирует разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет 7-7,25%.

Заявки на евробонды с погашением в мае 2029 года министерство финансов Украины якобы собирает в понедельник.

Организаторами, по данным издания, выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.