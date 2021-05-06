Состояние Ахметова выросло за год почти втрое

Состояние ста самых богатых украинцев выросли на 42% за год. Возглавили рейтинг 2021 года Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.
Список 100 самых богатых людей Украины опубликовал журнал Forbes Украина.
Состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов. Активы Пинчука увеличились с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов, Жеваго — с 1,1 млрд долларов до 2,4 млрд долларов.
Состояние Игоря Коломойского оценили в 1,8 млрд долларов (+0,8 млрд долларов по сравнению с 2020 годом), Геннадия Боголюбова — в 1,7 млрд долларов (+0,5 млрд долларов), Александра и Галины Герег — в 1,7 млрд долларов (+0,4 млрд долларов).
Петр Порошенко стал богаче на 0,2 млрд долларов, его активы оцениваются в 1,6 млрд. Однако экс-президент Украины опустился в рейтинге Forbes с третьего на седьмое место.
В целом 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до 44,5 млрд долларов.
«Входной билет» в сотню увеличился на треть, до 125 млн долларов. За год список обновился на 21%.
14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает 3 млрд долларов. Среди новых участников — Виктор Медведчук (620 млн долларов), Александр Конотопский (340 млн долларов), Александр Косован (235 млн долларов), Екатерина Костерева (190 млн долларов), Николай Удянский (180 млн долларов) и другие.
Еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков больше всего представителей отраслей IT и энергетики.
По словам составителей рейтинга, увеличению активов богатейших украинцев способствовал рост котировок ключевых экспортных товаров — нефти, стали, пшеницы и кукурузы.
Для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались «на фоне неопределенности, смешанной с паникой».
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