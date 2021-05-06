Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг и побеждает любого кандидата во втором туре

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Так, среди тех, кто планирует принимать участие в выборах и определился с кандидатом, в первом туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 28% опрошенных (20% среди всех респондентов). На втором месте пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко с поддержкой 18% респондентов (12,5% среди всех опрошенных), на третьем месте — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с поддержкой 14,5% и 11% респондентов соответственно.
Лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 10,5% среди определившихся с выбором и 8% среди всех опрошенных, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6% и 4% соответственно.
За лидера «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана проголосовали бы 3% определившихся респондентов (2% среди всех опрошенных), за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 3% (2% среди всех опрошенных).
За председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы отдать свои голоса 2% определившихся с выбором и 2% среди всех опрошенных, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — также 2% и 2% соответственно, за представителя Всеукраинского объединения «Свобода» Руслана Кошулинского — соответственно 2% и 1% респондентов. Городского главу Киева Виталия Кличко поддерживают 1% среди определившихся с выбором и 1% среди всех опрошенных, лидера Блока Вилкула «Украинская перспектива» Александра Вилкула — также 1% и 1% соответственно.
В случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко действующий президент получил бы 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом (32% среди всех опрошенных). За Порошенко во втором туре готовы проголосовать 39,5% (20% среди всех опрошенных).
В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовал бы 71% среди тех, кто определился с выбором (36% среди всех опрошенных), за Бойко — 29% и 15,5% соответственно.
Исследование проводилось с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондентов.
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