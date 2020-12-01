Рада проголосовала за законопроект о «декрете для мужчин»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком».

Такое решение поддержал 301 народный депутат.

«Этим законопроектом предлагается обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком; создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс законов о труде и Закон «Об отпусках» новым видом отпуска — отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя. Такой отпуск предлагается предоставлять одному из перечисленных лиц: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Законопроект предлагает определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Трудового кодекса и статьи 18, 20 Закона «Об отпусках». Предполагается также дополнение положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде и статьи 19 Закона «Об отпусках» о праве работников обоих полов, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Кроме того, законопроект предусматривает дополнение положения статьи 51 Кодекса законов о труде относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать утверждению гендерного равенства в сфере трудовых и брачно-семейных отношений; обеспечит возможности для сочетания трудовой деятельности с семейными обязанностями работникам обоих полов; устранит ограничения, нарушающих права человека на отпуск по уходу за ребенком; создаст предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.