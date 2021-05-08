Марсовый вертолет NASA Ingenuity совершил пятый полет на Марсе и завершил свое первое путешествие.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт NASA.

Во время пятого полета вертолет поднялся на рекордную высоту в десять метров. В ходе выполнения полета Ingenuity сделал цветные изображения территории, над которой пролетал. В целом этот полет Ingenuity продолжался 108 секунд.

Как сообщалось, мини-вертолет Ingenuity Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил уже четвертый на протяжении нескольких недель успешный полет на Красной планете.