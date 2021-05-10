В США признали, что недоучитывали смерти от COVID-19

В США «без сомнений» недоучитываются смерти от коронавируса, заявил в эфире NBC главный инфекционист страны и старший медицинский советник президента Энтони Фаучи.

По данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний, в США сейчас зафиксировали 578 520 смертей после заражения коронавирусом. Однако на прошлой неделе специалисты из исследовательского центра при Вашингтонском университете опубликовали исследование, в котором говорилось о более чем 900 тыс. смертях в США за время пандемии.

Во время выступления в передаче на NBC, Фаучи спросили, могут ли результаты вашингтонского исследования, по его мнению, быть правдой. «Это немного больше, чем я мог подумать о том, насколько занижается подсчет...», — признался он.

При этом Фаучи заявил, что «нет никаких сомнений в том, что мы недоучитываем смерти».

Суточное число умерших начало расти в США в октябре 2020 года. Тогда в день в среднем выявляли от 700 до 800 смертей, но к декабрю показатель перешагнул отметку в 2 тыс. Пик пришелся на первую половину января (более 3 тыс. смертей), затем показатель начал падать. С начала мая в стране выявляют менее 700 летальных исходов в сутки.

США занимают первое место по числу скончавшихся после заражений коронавирусом людей. В первой тройке также Бразилия (422,3 тыс.) и Индия (242,3 тыс.), по данным Университета Джонса Хопкинса.

США также первые по количеству выявленных заражений — 32,7 млн. За ними также идут Индия с 22,2 млн и Бразилия (15,1 млн).

Пандемийный 2020 год оказался для США самым смертоносным в истории. Смертность в стране выросла на 15%, а коронавирус оказался на третьем месте по частоте выявления (после сердечно-сосудистых заболеваний и рака).