Войти
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
соседи
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
дружба народов
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В США признали, что недоучитывали смерти от COVID-19

325
В США признали, что недоучитывали смерти от COVID-19

В США «без сомнений» недоучитываются смерти от коронавируса, заявил в эфире NBC главный инфекционист страны и старший медицинский советник президента Энтони Фаучи.

По данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний, в США сейчас зафиксировали 578 520 смертей после заражения коронавирусом. Однако на прошлой неделе специалисты из исследовательского центра при Вашингтонском университете опубликовали исследование, в котором говорилось о более чем 900 тыс. смертях в США за время пандемии.

Во время выступления в передаче на NBC, Фаучи спросили, могут ли результаты вашингтонского исследования, по его мнению, быть правдой. «Это немного больше, чем я мог подумать о том, насколько занижается подсчет...», — признался он.

При этом Фаучи заявил, что «нет никаких сомнений в том, что мы недоучитываем смерти».

Суточное число умерших начало расти в США в октябре 2020 года. Тогда в день в среднем выявляли от 700 до 800 смертей, но к декабрю показатель перешагнул отметку в 2 тыс. Пик пришелся на первую половину января (более 3 тыс. смертей), затем показатель начал падать. С начала мая в стране выявляют менее 700 летальных исходов в сутки.

Читайте также: Французские военные написали письмо Макрону о «распаде» страны

США занимают первое место по числу скончавшихся после заражений коронавирусом людей. В первой тройке также Бразилия (422,3 тыс.) и Индия (242,3 тыс.), по данным Университета Джонса Хопкинса.

США также первые по количеству выявленных заражений — 32,7 млн. За ними также идут Индия с 22,2 млн и Бразилия (15,1 млн).

Пандемийный 2020 год оказался для США самым смертоносным в истории. Смертность в стране выросла на 15%, а коронавирус оказался на третьем месте по частоте выявления (после сердечно-сосудистых заболеваний и рака).

США, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 мая 2021
Воскресенье, 9 мая 2021
Суббота, 8 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016