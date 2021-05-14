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Комитет Рады поддержал «налоговый» законопроект по «Дия.City»

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине» и рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня пятой сессии парламента ІX созыва и принять его за основу, отмечается в сообщении пресс-службы проекта «Дия.City».

При этом, по словам главы комитета Даниила Гетманцева, в ходе подготовки ко второму чтению проект закона будет доработан.

Законопроект № 5376 вводит ряд мер по стимулированию развития IТ-индустрии, в частности, специальный режим налогообложения резидентов «Дия.City» — IТ-компаний, доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов.

По мнению авторов законопроекта, он закладывает предпосылки для увеличения инвестиционной привлекательности Украины и усиления конкурентоспособности страны на мировом рынке IТ-услуг.

Согласно законопроекту, резиденты «Дия.City» смогут по своему усмотрению выбирать между уплатой налога на выведенный капитал (ННВК) в размере 9% или налога на прибыль (18%). Для плательщиков ННВК с 2024 года будут установлены ограничения по работе с ФЛП 3-й группы. Так, с 2024 года расходы на плательщиков единого налога не должны будут превышать 50%, а с 2025-го — 20%.

Законопроект также предусматривает установление 0% налога на доход от реализации физлицом доли в компании-резиденте «Дия.City», при условии владения указанной долей более одного года.

Аналогичный налог будет действовать на доход физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще одного раза в два года.

Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом «Дия.City». Ее размер будет зависеть от суммы сделки.

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Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов «Дия.City» предусматривает, что ставка НДФЛ составит 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника).

«Дия.City»- это специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства.

Как сообщалось, базовый законопроект о «Дия.City» № 4303 был принят парламентом в первом чтении 15 апреля 2021 года.

Дия.City
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