Две сепаратистские партии Каталонии сформируют правительство региона

Партии «Левые республиканцы Каталонии» (ЛРК) и «Вместе за Каталонию», выступающие за независимость региона, достигли предварительного соглашения по вопросу формирования коалиционного правительства в автономном сообществе. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press.

По его информации, это соглашение может позволить утвердить кандидатуру сторонника ЛРК Пере Арагонеса на пост каталонского лидера. Хотя пока не было объявлено даты дебатов в парламенте автономии по данному вопросу, у политических сил остается лишь девять дней для того, чтобы избежать проведения еще одних выборов.

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам победа по числу голосов досталась соцпартии, поддерживающей единство Испании. Тем не менее трем сепаратистским политическим силам совместно удалось получить большинство кресел в региональном парламенте. Речь идет о партиях ЛРК, «Вместе за Каталонию» и «Кандидаты за народное единство». Председателем ЛРК является Ориол Жункерас — бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником «Вместе за Каталонию» является экс-лидер автономии Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия в Бельгию после референдума о независимости.

В конце марта парламент Каталонии не утвердил кандидатуру Арагонеса на пост главы правительства региона. Тогда этого не удалось сделать из-за отсутствия соглашения между ЛРК и «Вместе за Каталонию».