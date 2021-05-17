«Укрпошта» покупает банк

«Укрпошта» начинает процесс приобретения небольшого банка, объявляет тендер на оценщика, сообщил глава правления компании Игорь Смелянский.

«Неделю начнем с позитива, тем более, что к нему мы шли долгие четыре года. И вот когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, „Укрпошта“ начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле», — написал Смелянский на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством и без портфеля проблемных активов.

«Сейчас есть две-три таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих пяти-шести месяцев», — отметил он.