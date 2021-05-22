YouTube будет вставлять рекламу в видео без согласия авторов ролика

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе, даже на каналах, не входящих в партнерскую программу компании. Об этом в пятницу сообщил журнал Entrepreneur со ссылкой на письмо об изменении правил пользовательского соглашения, разосланное пользователям платформы.
«YouTube имеет право монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу», — говорится в одном из пунктов новых правил. При этом весь доход от рекламных вставок в ролики на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли от своего контента, будет идти в бюджет YouTube.
Изменение может серьезно усложнить для начинающих видеоблогеров присоединение к партнерской программе YouTube и, соответственно, получение дохода от рекламы в своих роликах, поскольку им станет труднее набрать необходимые 1 тыс. подписчиков и 4 тыс. часов просмотров на своих каналах.
Помимо этого, новые правила скажутся и на потребителях контента, которые, чтобы избавиться от большого количества прерывающих видео рекламных объявлений, будут вынуждены соглашаться на оформление платной подписки YouTube Premium, полностью отключающей рекламу в любых роликах на платформе.
Для американских пользователей платформы изменение действует еще с ноября прошлого года.
Это уже не первый шаг корпорации Google, владеющей YouTube, повысить доходность своего видеохостинга. В марте компания сообщила, что может обязать видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на принадлежащей ей платформе YouTube, платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Как пояснили в компании, такая мера необходима для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США, согласно которым корпорация должна «собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США» и «в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016