Войти
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться
официально
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

YouTube будет вставлять рекламу в видео без согласия авторов ролика

256
YouTube будет вставлять рекламу в видео без согласия авторов ролика

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе, даже на каналах, не входящих в партнерскую программу компании. Об этом в пятницу сообщил журнал Entrepreneur со ссылкой на письмо об изменении правил пользовательского соглашения, разосланное пользователям платформы.

«YouTube имеет право монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу», — говорится в одном из пунктов новых правил. При этом весь доход от рекламных вставок в ролики на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли от своего контента, будет идти в бюджет YouTube.

Изменение может серьезно усложнить для начинающих видеоблогеров присоединение к партнерской программе YouTube и, соответственно, получение дохода от рекламы в своих роликах, поскольку им станет труднее набрать необходимые 1 тыс. подписчиков и 4 тыс. часов просмотров на своих каналах.

Помимо этого, новые правила скажутся и на потребителях контента, которые, чтобы избавиться от большого количества прерывающих видео рекламных объявлений, будут вынуждены соглашаться на оформление платной подписки YouTube Premium, полностью отключающей рекламу в любых роликах на платформе.

Для американских пользователей платформы изменение действует еще с ноября прошлого года.

Читайте также: Китайский аппарат начал исследовать Марс

Это уже не первый шаг корпорации Google, владеющей YouTube, повысить доходность своего видеохостинга. В марте компания сообщила, что может обязать видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на принадлежащей ей платформе YouTube, платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Как пояснили в компании, такая мера необходима для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США, согласно которым корпорация должна «собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США» и «в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США».

YouTube
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 22 мая 2021
Пятница, 21 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

Министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний. Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016