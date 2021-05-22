Китайский аппарат начал исследовать Марс

Китайский марсоход «Чжужун» успешно выехал с посадочной платформы на поверхность Марса и приступил к исследованиям. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.
Информация получена на основе телеметрии данных с Красной планеты.
Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» перед приземлением на Марс путешествовал в космосе почти семь месяцев. В феврале он вышел на орбиту Марса. Больше двух месяцев китайские специалисты выбирали место для посадки.
15 мая аппарат успешно опустился на поверхность планеты. Из-за отсутствия наземного контроля корабль проводил посадку автономно. Основные задачи китайской марсианской миссии — изучение поверхности планеты и состава почвы, а также особенностей атмосферы и климатических условий, поиск воды и следов жизни.
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