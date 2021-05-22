Войти
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться
официально
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В МИД назвали условие возобновления поставок воды в Крым

213
В МИД назвали условие возобновления поставок воды в Крым

Возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в субботу.

По его словам, это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях.

«Зато, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации», — подчеркнул спикер МИД Украины.

Читайте также: YouTube будет вставлять рекламу в видео без согласия авторов ролика

Как сообщают российские СМИ, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что «продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с трудно предсказуемыми последствиями».

МИД, Крым, вода
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 22 мая 2021
Пятница, 21 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

Министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний. Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016