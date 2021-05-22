В МИД назвали условие возобновления поставок воды в Крым

Возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в субботу.
По его словам, это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях.
«Зато, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации», — подчеркнул спикер МИД Украины.
Как сообщают российские СМИ, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что «продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с трудно предсказуемыми последствиями».
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