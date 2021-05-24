Британия потребовала от авиакомпаний ограничить полеты над Беларусью

Власти Великобритании заявили, что местные авиакомпании должны ограничить полеты над Беларусью из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Миске. Об этом написал в Twitter министр транспорта королевства Грант Шэппс.

«Я поручил Управлению гражданской авиации Великобритании направить требование к авиакомпаниям избегать воздушное пространство Белоруссии, чтобы обеспечить безопасность пассажиров», — сообщил он.

Министр также объявил, что Великобритания приостанавливает разрешение на полеты белорусской Belavia. Ранее глава МИД страны Доминик Рааб пригрозил властям Беларуси серьезными последствиями из-за инцидента.

Запретить летать над воздушным пространством Беларуси потребовали также США, Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия. Латвийская авиакомпания airBaltic уже решила прекратить полеты над Беларусью.