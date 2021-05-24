Латвия высылает всех белорусских дипломатов

Латвия вышлет всех белорусских дипломатов. Об этом, как передает Reuters, сообщил официальный представитель МИД Латвии.
По его словам, это ответ на действия белорусских властей. Ранее Беларусь потребовала от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну, послу страны дали на отъезд сутки. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страна «готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов» и может оставить в республике «одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием».
Беларусь объявила о высылке посла и всех сотрудников посольства Латвии на фоне скандала, связанного с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair. Накануне этот лайнер, следовавший из Афин в Вильнюс, после сообщения о бомбе на борту экстренно сел в Минске. Там белорусские силовики сняли с борта одного из пассажиров — бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
После этого инцидента латвийская авиакомпания airBaltic отказалась от полетов над Белорусью.
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