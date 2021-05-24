ЕС обсудит новые санкции в ответ на инцидент с Ryanair

Лидеры ЕС обсудят ответные меры на инцидент в Минске с самолетом Ryanair, они могут включать как новые санкционные списки, так и ограничения на полеты белорусских самолетов. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель по прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе.

«Мы будем дискутировать, какие меры мы можем предпринять против Белоруссии в качестве единой европейской реакции. К этому точно относятся новые санкционные списки, — сказала она. — К этому также относится вопрос отказа от перелетов белорусской авиакомпании». По словам Меркель, также она считает нужным провести международное расследование инцидента.

Она потребовала отпустить задержанного Романа Протасевича и его спутницу, летевших этим рейсом.

По ее словам, все комментарии белорусской стороны относительно посадки самолета Ryanair являются «не заслуживающими доверия».

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам перед стартом саммита, что Беларусь ожидают «серьезные последствия» после инцидента с самолетом Ryanair.

«Мы рассмотрим разные варианты санкций. Речь может идти о физлицах, о компаниях, которые финансируют деятельность властей, а также — о санкциях против авиационного сектора», — предупредила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тема Беларуси на саммите будет центральной.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.