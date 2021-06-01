Samsung вместе с AMD создадут аналог процессора Apple M1

Флагманские смартфоны от Samsung получат процессоры с графической архитектурой AMD RDNA 2, которая применяется в консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом гендиректор AMD Лиза Су заявила на выставке Computex 2021.

Новое видеоядро должно вывести графическую производительность мобильных устройств на качественно иной уровень. Ожидается, что графика AMD RDNA 2 обеспечит чипсетам Exynos трассировку лучей и шейдинг с переменной скоростью.

Первым процессором Samsung, который будет создан вместе с американской корпорацией, станет будущий Exynos 2200. Инсайдеры считают, что южнокорейская компания пойдет по пути Apple и будет использовать чип не только в смартфонах, но и ноутбуках и планшетах.

Выход нового поколения чипсета Samsung Exynos ожидается в конце 2021 года. Первые серийные гаджеты с ним появятся позже.