Рада ограничила использование пластиковых пакетов в Украине

Верховная Рада приняла закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».

Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов.

«Этот закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий», — говорится в пояснительной записке.

Так, принятым законом № 2051-1 запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов, оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Отмечается, что установленный запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты. Способность пластиковых пакетов к биоразложению определяется в соответствии с гармонизированными европейскими стандартами.

Закон предусматривает штрафы за использование пластиковых пакетов.

Закон, как ожидается, вступит в силу 1 января 2022 года.