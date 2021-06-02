Зеленский внес в Раду резонансный закон об олигархах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об олигархах. Документ зарегистрирован под № 5599.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Текст законопроекта «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» пока отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа — передан на рассмотрение руководству.

Президент определил этот законопроект как неотложный. Главным по наработке является комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованные в СМИ нормы якобы «законопроекта об олигархах» не являются текстом самого документа.

Разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.