Экс-президент Украины Петр Порошенко и другие украинские олигархи платят за продукцию, производимую в России, РФ использует эти деньги в том числе для помощи подконтрольной ей части Донбасса, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
«Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим — за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу».
«Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин Порошенко и добавляет господин Зеленский. Товарооборот составляет у нас в 11 миллиардов долларов, при этом по экспорту из России закупается только в 20 году закупается товаров, услуг на 6,7 миллиарда долларов. Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти 4 миллиардов долларов», — заявил заместитель руководителя администрации президента РФ.
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