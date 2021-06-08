Зеленский прилетел в Кривой Рог рейсовым самолетом

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, сообщает пресс-служба главы государства.

В Офисе президента отметили, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту «Киев — Кривой Рог».

«Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты», — сказал Зеленский.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский также осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы «Большое строительство».

Кроме того, в Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.