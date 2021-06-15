Зеленский поддерживает выход на IPO «Нафтогаза» и «Энергоатома»

«Нафтогаз» уже давно хочет, и даже мечтает выйти на IPO, и это правильно. Я считаю, что тоже будет с «Энергоатом», — сказал президент в ходе общения с журналистами на форуме «Украина 30» во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, уволенный в конце апреля этого года Андрей Коболев ставил целью вывод «Нафтогаза» на IPO через несколько лет. Кабинет министров в прошлом году утвердил политику собственности НАК с планом IPO миноритарного пакета. Однако глава правления НАК Юрий Витренко 10 июня заявил, что проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК «Нафтогаз Украины» как материнской компании всей группы «Нафтогаза» имеет ряд недостатков и следует рассмотреть альтернативы.
«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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