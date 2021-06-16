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Экс-глава «Украгрозлизинга» перечислил 5,7 млн гривен госсредств родственникам

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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе «Украгролизинга» и его сообщнику, экс-руководителю частной компании. Чиновники заключили договор, согласно которому госпредприятие незаконно предоставило кредит в 5,7 млн гривен, из них 4,9 млн так и не были возвращены госструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК «Украгролизинг» незаконно предоставила беспроцентный кредит частной компании в 5,7 млн гривен.

Из этой суммы 4,9 млн гривен не были возвращены государственной структуре, однако средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц близких родственников экс-главы «Украгролизинга».

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Сейчас действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Украгролизинг, САП
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