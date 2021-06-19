Казахстан предлагает Украине свою вакцину от коронавируса

Власти Казахстана готовы осуществить поставки отечественной вакцины от коронавируса Qazvac в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила в субботу пресс-служба посольства Казахстана в Киеве.
По ее информации, в ходе рабочего визита в Украину министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов провел встречи с высшими должностными лицами этой страны, в том числе с министром здравоохранения Виктором Ляшко.
"Учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран, стороны договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов и сертификатов о вакцинации против COVID-19. При этом казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины QazVac и подтвердила готовность к ее поставкам в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Вакцину QazVac разработал Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. На данный момент она проходит третью фазу клинических испытаний, завершение которой планируется к началу июля. Вакцинация данным препаратом в стране началась с 26 апреля.
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