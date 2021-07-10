Казахстан в сентябре начнет массовое производство своей вакцины от COVID-19

Власти Казахстана планируют в сентябре запустить новый биофармацевтический завод в поселке Гвардейский Жамбылской области, где будет налажено производство местной вакцины от коронавируса QazVac. Об этом сообщил вице-премьер страны Ералы Тугжанов на расширенном заседании правительства в субботу.
«Ввод в эксплуатацию биофармзавода находится на завершающей стадии. 19 июля текущего года успешно проведен пробный запуск завода. Выдан сертификат GMP (международные стандарты качества, Good Manufacturing Practice) и лицензия на осуществление фармдеятельности. Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac с ежемесячным объемом 600 тыс. доз», — рассказал Тугжанов, которого цитирует ТАСС.
Над созданием инактивированной вакцины QazVac трудились ученые и специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии вакцины выпущены на базе этого НИИ и поступили в регионы.
В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса «Спутником V», произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в стране началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в страну поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.
По информации на 10 июля, первым компонентом вакцины в Казахстане привились 4 142 859 человек, из них 2 389 756 полностью завершили процесс вакцинации. Население республики составляет порядка 18,9 млн человек.
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