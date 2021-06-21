В Украине за сутки всего 323 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 323 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 677 человек, умерли 16, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 20 июня 2021 в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 15 медработников — 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 375 человек; летальных случаев — 16; выздоровели — 677 человек», — указывается в сообщении в «Телеграм-канале».
Днем ранее, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 846 человек, выздоровели 2 152 140 инфицированных, скончались 52 032 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
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