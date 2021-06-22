Жара станет еще сильнее – в ближайшие дни в Украине обещают до 36 градусов

Во вторник, 22 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Во вторник ожидается переменная облачность. В южной части, центральных областях, днем и в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°.
23 июня в южной части, днем и в центральных областях и Карпатах, 24 июня в южной и западной части местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.
25 июня в южной части и западных областях небольшие кратковременные дожди, грозы. 26 июня повсеместно кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 16-22°, днем 30-36°, на крайнем юге и в большинстве западных областей 26 июня 23-29°.
22 июня в районе Чернобыля, Тетерева, Борисполя и Киева будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
22 июня в столице и области ожидается переменная облачность. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°. 23-24 июня — переменная облачность. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°. 25-26 июня будет без осадков, только днем 26 июня местами небольшой дождь. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016