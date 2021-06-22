Жара станет еще сильнее – в ближайшие дни в Украине обещают до 36 градусов

Во вторник, 22 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Во вторник ожидается переменная облачность. В южной части, центральных областях, днем и в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°.

23 июня в южной части, днем и в центральных областях и Карпатах, 24 июня в южной и западной части местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.

25 июня в южной части и западных областях небольшие кратковременные дожди, грозы. 26 июня повсеместно кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 16-22°, днем 30-36°, на крайнем юге и в большинстве западных областей 26 июня 23-29°.

22 июня в районе Чернобыля, Тетерева, Борисполя и Киева будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

22 июня в столице и области ожидается переменная облачность. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°. 23-24 июня — переменная облачность. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°. 25-26 июня будет без осадков, только днем 26 июня местами небольшой дождь. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.