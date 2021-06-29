Windows 11 могут выпустить 20 октября

Американская корпорация Microsoft выпустила Windows 11 для участников программы тестирования Insider. Также The Verge выяснил, что Windows 11 может выйти 20 октября — эту дату заметили на нескольких материалах, посвященных новой системе.
В сборке Microsoft Windows 11 Insider Preview 22000.51 отсутствуют интеграция с Microsoft Teams и возможность запуска Android-приложений, однако все остальные нововведения присутствуют. Для участия в программе тестирования нужно оставить заявку на сайте Microsoft.
Дата 20 октября появлялась во время презентации операционной системы на нескольких скриншотах рабочего стола. Также месяц октябрь упоминался в панели уведомлений во время анонса Windows 11 и в описании нескольких ноутбуков на сайте американской торговой сети Walmart.
Microsoft представила новую Windows 24 июня. У системы появился мягкий пользовательский интерфейс, обновленное меню «Пуск», возможность сгруппировать несколько вкладок на одном экране предложенным образом, а также новый Microsoft Store с интеграцией Android-приложений и поддержкой виджетов.
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