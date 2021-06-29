Законопроект о деолигархизации могут проголосовать в первом чтении уже в четверг

Верховная Рада может на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, принять законопроект о деолигархизации в первом чтении, сообщила народный депутат Ирина Верещук (фракция «Слуга народа»).

«Я очень надеюсь и даже убеждена, что завтра мы (комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — ИФ) рассмотрим этот законопроект, рекомендуем вынести его в зал, и в четверг на внеочередном заседании рассмотрим», — сказала Верещук на брифинге во вторник, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Украина».

Раньше глава фракции «Голос» Ярослав Железняк проинформировал журналистов, что законопроект о деолигархизации «будет предпоследним вопросом внеочередного заседания в четверг».

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует на заседании 30 июня рассмотреть инициированный президентом законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» и три альтернативных ему.