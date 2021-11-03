Рада разблокировала для подписания закона об олигархах

ерховная Рада устранила несогласованности в тексте принятого закона о деолигархизации (законопроект № 5599).

Так, большинство народных депутатов на пленарном заседании в среду поддержали устранение несогласованностей в статьях 5, 7 и 9 закона.

Согласно предложениям, опубликованным в сравнительной таблице на сайте парламента и за которые проголосовали депутаты, органом, принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Вместе с тем СНБО уполномочен и на исключение кого-либо из соответствующего реестра.

Кроме того, Рада поддержала предложение первого вице-спикера Александра Корниенко касательно того, что законопроект должен подписывать председатель ВР Руслан Стефанчук.