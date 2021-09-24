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Комитет ВР рекомендует переголосовать закон об олигархах из-за коллизии правок

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Комитет ВР рекомендует переголосовать закон об олигархах из-за коллизии правок

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599) из-за коллизии правок.

Как сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция «Слуга народа»), соответствующее решение принято на заседании комитета в пятницу перед началом пленарного заседания ВР.

«Комитет рекомендовал парламенту переголосовать законопроект об олигархах во втором чтении. Была техническая ошибка нашего секретариата. Просто позволили двум взаимоисключающим правкам попасть в заключение комитета», — сказала Верещук.

Она проинформировала, что переголосование за закон может состояться на следующей пленарной неделе, которая будет длиться в течение 5-8 октября.

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Напомним, во время голосования за Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599) одновременно были учтены правки № 396, № 398, № 406, которые противоречат друг другу.

Верховная Рада 23 сентября приняла соответствующий законодательный акт.

Депутаты рассматривали законопроект постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента Верховной Рады.

олигархи, Верховная Рада
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