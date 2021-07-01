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В Раде уверяют, что нашли голоса за законопроект о деолигархизации

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В Раде уверяют, что нашли голоса за законопроект о деолигархизации

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что президентский законопроект о деолигархизации в первом чтении поддержат более 240 народных депутатов.

«Ощущение, что будет больше 240 голосов», — сказал Арахамия журналистам в четверг.

Глава фракции также отметил, что если нардеп из его фракции не сдержит обещание о деолигархизации, данное во время избирательной кампании, то команда будет выяснять, кто из олигархов за ним стоит. «И будем работать с олигархами, а не с народными депутатами», — сказал он.

Арахамия рассчитывает, что на рассмотрение законопроекта о деолигархизации в первом чтении на внеочередном пленарном заседании в четверг уйдет от одного часа 20 минут до двух-трех часов.

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Парламентский комитет по нацбезопасности в среду рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 5599.

олигархи, Верховная Рада
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