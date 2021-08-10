Губернатор Нью-Йорка заявил об отставке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что уходит в отставку на фоне поступивших от 11 женщин обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны. Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник с обращением к жителям штата, которое транслировали американские телеканалы.

Куомо отметил, что доклад прокуратуры штата, свидетельствующий о том, что он был уличен в неподобающем поведении, содержит множество неточностей, особенно «в том, что касается наиболее тяжелых обвинений». «Но учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел», — отметил Куомо.

По его словам, решение об уходе в отставку вступит в силу через две недели. После этого администрацию штата, по крайней мере до следующих выборов, намеченных на ноябрь 2022 года, возглавит нынешняя замгубернатора Кэти Хокул. Она станет первой в истории Нью-Йорка женщиной на этом посту.

Губернатор принес извинения всем женщинам, которые могли пострадать от его действий, однако подчеркнул, что не стремился тем или иным образом оскорбить их или поставить в неловкое положение. «В моем понимании я никогда ни с кем не пересекал черту дозволенного, однако я не отдавал себе отчет в том, как сильно эта черта сместилась», — подчеркнул Куомо. Он заявил, что намерен отстаивать свою невиновность, поскольку считает обвинения «политически мотивированными».

На прошлой неделе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила Куомо каких-либо обвинений. С призывом к губернатору подать в отставку выступили несколько законодателей от Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио, а также президент США Джо Байден.

В пятницу одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны губернатора Нью-Йорка, первой подала заявление о возбуждении против него уголовного дела. Рассмотрением ее заявления занимается офис шерифа округа Олбани Крейг Эппл. По итогам расследования губернатору могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления.