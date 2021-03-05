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В штате Нью-Йорк занижали смертность от COVID-19 в домах престарелых

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В штате Нью-Йорк занижали смертность от COVID-19 в домах престарелых

Советники нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо намеренно занижали данные по смертности от COVID-19 в местных домах престарелых. Об этом пишут The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, должностные лица изменили доклад, посвященный этой проблеме, так что число умерших было существенно занижено.

Речь идет о докладе, опубликованном в июле прошлого года, в нем исследовались факторы быстрого распространения вируса в нью-йоркских домах престарелых. Как отмечают источники, в окончательном варианте доклада указывались только те, кто умер непосредственно в домах престарелых, и были исключены люди, заразившиеся в них COVID-19, но впоследствии отправленные в больницы и умершие уже там. Газеты пишут, что по этой причине в первом варианте доклада, подготовленном Министерством здравоохранения Нью-Йорка, сообщалось о смерти к июлю около 10 тыс. жителей домов престарелых. Однако в окончательной версии, после вмешательства в дело советников Куомо речь шла лишь о 6,4 тыс. умерших.

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Как пишет WSJ, в феврале прокуратура обратилась к администрации Куомо за данными по смертности в домах престарелых, в том числе следователей интересовала информация по июльскому докладу. Власти Нью-Йорка заявляют, что смерти в больницах не были включены в доклад из-за сомнений в их точности. В настоящее время сам Куомо находится в центре критики не только из-за ситуации с высокой смертностью в домах престарелых, но и в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Нью-Йорк, коронавирус, Эндрю Куомо
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