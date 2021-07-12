Байден призвал власти Кубы уважать право на мирный протест

Президент США заявил, что Вашингтон поддерживает «кубинский народ и их громкий призыв к свободе и избавлению от тисков пандемии, а также от десятилетий репрессий и экономических страданий»

Право кубинцев на мирный протест и определение своего будущего должны уважаться властями. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена.

«Мы поддерживаем кубинский народ и их громкий призыв к свободе и избавлению от тисков пандемии, а также от десятилетий репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного режима. Кубинский народ смело отстаивает основные и универсальные права, — считает Байден. — Эти права, включая право на мирный протест и право свободно определять свое будущее, должны уважаться. США призывают кубинский режим услышать свой народ и служить его нуждам в этот важный момент, а не обогащаться».

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах страны произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, а распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют «поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки».