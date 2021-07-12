Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

Основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского был мир, обещания оказались враньём, говорится в статье президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля.
«Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём», — говорится в статье.
По его мнению, несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала.
«Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала», — говорится в статье.
Путин также обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Путина, он в этом все больше убеждается.
В статье Путина говорится о том, что Россия якобы сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, в частности, заключила минские договоренности, которые Украина, по словам Путина, якобы отказывается выполнять.
«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозам», — написал в своей статье российский президент.
А вторым фактором нежелания возвращать Донбасс, по словам Путина, является то, что Украина отказывается вести переговоры с боевиками так называемых «ЛНР» и «ДНР».
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