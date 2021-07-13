Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский даст ответ на статью российского президента Владимира Путина об украинцах и русских. Он считает, что на нее необходимо ответить, поскольку на сайте Кремля ее опубликовали в том числе и на украинском языке.

Об этом он заявил общаясь с журналистами.

«Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ ... Она же якобы написана и по-украински, значит нужно, чтобы мы что-то ответили, подумаем», — заявил Зеленский.

В то же время он признал, что пока не прочитал всю статью Путина из-за отсутствия времени.

Зеленский также заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече.

Ранее глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Путин написал «крайне объемную и патетическую» статью, а его трактовка истории не отличается особой оригинальностью. По мнению министра, «переписывать историю» начали еще русские цари.