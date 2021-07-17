Два человека погибли в результате падения вертолета в Николаевской области

В результате падения и загорания вертолета Ми-2 в Николаевской области в субботу утром погибло два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«17 июля в 06.08 вблизи с.Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)», — говорится в утренней сводке в субботу на сайте ведомства.

В 6.35 мин. пожар ликвидирован на площади 6 м кв.

К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС.