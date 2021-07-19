В результате ДТП в Пакистане погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с трейлером в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом в понедельник сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, инцидент произошел в городе Дера-Гази-Хан, когда превысивший скорость автобус врезался в трейлер у объездной дороги. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Как сообщает агентство, автобус направлялся из населенного пункта Раджанпур провинции в город Сиалкот.